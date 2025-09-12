Can Grubu'nun Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu

İstanbul'da Can Holding'e yönelik soruşturmada suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından 121 şirkete dün el konulmuştu. Can Grubu'nun Tekfen Holding'deki ortaklık payları konusunda açıklama geldi.

Tekfen Holding'ten gelen açıklamaya göre, Can Grubu'nun sahip olduğu yüzde 17,56'lık ortaklık paylarına el konuldu.

Yapılan açıklama şöyle

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2022/77716 soruşturma sayılı dosyası kapsamında Küçükçekmece 4. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 11.09.2025 tarih ve 2025/7284 Değişik İş sayılı kararı ile; Can Kültür Sanat ve Eğitim Kurumları A.Ş., KCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ve MCN Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin Şirketimiz sermayesinde sahip oldukları toplamı %17,56 oranındaki ortaklık paylarına 5549 sayılı yasa 17. madde delaletiyle Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128. madddesi kapsamında el konulmasına karar verilmiş olduğuna dair 2025/7284 D.Is sayılı karar Şirketimiz tarafından 12 Eylül 2025 tarihinde tebliğ alınmıştır. Söz konusu karar gereğince Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'ye bildirim yapılmıştır."