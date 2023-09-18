Can kurtarmaya giderken canlarından oldular: 7 ölü 15 yaralı

Sel felaketinin ardından kıyameti yaşayan Libya'ya yardım için giden Yunan kurtarma ekibi trafik kazası geçirdi. 7 kişi öldü, 7'si ağır 15 kişi yaralandı.

Can kurtarmaya giderken canlarından oldular: 7 ölü 15 yaralı

Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen, 11 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından ülkeye yardım için giden Yunan kurtarma ekibi trafik kazası geçirdi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre kazada kurtarma ekibinden 4, Libyalı bir aileden ise 3 kişi hayatını kaybetti. 7'si ağır 15 kişi de yaralandı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı da kazayı doğruladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Libya'da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle bölgeye yardım için intikal eden uluslararası bir ekip yolda kaza geçirmiştir. Alınan ilk bilgilere göre can kaybının olmadığı olayda, bölgeye intikal eden Türk ekiplerimiz etkilenmemiştir. Uluslararası ekip hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."

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