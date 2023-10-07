Can ne demek? Can isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Can da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Can ne demek? Can isminin anlamı nedir?

Can ne demek? Can isminin anlamı nedir?

Can adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Can isminin anlamını araştırıyor. Peki, Can ne demek? Can isminin anlamı nedir?

CAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Can ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık

- Yaşama, hayat

- Güç, dirilik

- Kişi, birey

- İnsanın kendi varlığı, özü

- Gönül

- Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi

- Çok içten, sevimli, sevilen, şirin

CAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Can ismi Kuran'da geçmiyor.

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