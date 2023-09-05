Can pazarının yaşandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 23 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Can pazarının yaşandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı

Konacık’taki bir araç bakım servisinin personelini taşıyan Ahmet Varlı yönetimindeki 48 S 3568 plakalı midibüs, Atatürk Bulvarı’nda yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dere yatağına düştü. Kazada midibüs içerisindeki 23 yolcu yaralandı.
Adeta can pazarının yaşandığı kazada yaralılar ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı. Kazada bir yolcunun el parmağı koptu. Dakikalarca arandıktan sonra bulunan parmak, buz içerisine konularak hastaneye götürüldü. Yaralı ameliyata alındı. Kazaya karışan midibüs, vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.

"GÜVENLİK KAMERASI KAYITTAYDI"
Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Bodrum’dan Turgutreis istikametine seyreden midibüsün, kaza noktasından metrelerce önce sürücünün kontrolünden çıktığı görülüyor. Zikzak yaparak ilerleyen midibüs, yol kenarına yöneliyor. Ardından kaldırımdaki korkulukları devirip dere yatağına düşüyor. Kazadan sonra çevredeki vatandaşların yaralıların yardımına koştuğu görülüyor.

aw023772-04.jpg

aw023772-03.jpg

aw023772-02.jpg

aw023772-01.jpg

Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
Selver hemşireyi öldüren eşine 'tahrik ve iyi hal' indirimi Güncel
Selver hemşireyi öldüren eşine 'tahrik ve iyi hal' indirimi
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı Güncel
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
Manchester City'den Haaland'a dudak uçuklatan teklif. Sözleşme detayındaki madde herkesi şaşırttı Spor
Manchester City'den Haaland'a dudak uçuklatan teklif. Sözleşme detayındaki madde herkesi şaşırttı
Altının kilogram fiyatı geriledi Ekonomi
Altının kilogram fiyatı geriledi
Zehra Güneş’in muhabirle fotoğrafı sahte çıktı. Gerçek fotoğrafı görmek için tıklayın Güncel
Zehra Güneş’in muhabirle fotoğrafı sahte çıktı. Gerçek fotoğrafı görmek için tıklayın
Trabzonspor Batista Mendy'de mutlu sona ulaşıyor Spor
Trabzonspor Batista Mendy'de mutlu sona ulaşıyor
Köyde dehşet saçan katil tutuklandı. Eniştesini ve yeğenini av tüfeğiyle öldürmüştü Güncel
Köyde dehşet saçan katil tutuklandı. Eniştesini ve yeğenini av tüfeğiyle öldürmüştü