Can Uzun Milli Takım kararını verdi. Almanya mı Türkiye mi?

Almanya Bundesliga 2'de Nürnberg formasını terleten genç yetenek Can Uzun, gösterdiği performansla adından söz ettirmişti.

Hem Türkiye, hem de Almanya Futbol Federasyonları, milli takım için oyuncuya teklif yapmıştı.

''O BİZİM FUTBOLCUMUZ''

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 18 yaşındaki futbolcu için, "U17 Milli Takımımız'da oynadı ve o bizim futbolcumuz. U21'ler için de oynamalı. Birkaç yıldır bize çok çok yakındı. Çok iyi işler çıkarıyor ve çok büyük potansiyeli var. Öte yandan karar oyuncuya kalmış. Bizimle devam etmesini istiyoruz. Kendisi 2005 doğumlu ve halihazırda A Takım'da Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi iki oyuncumuz var. Bir sonraki Can Uzun olmalı. Bunu o da biliyor. Kararını vermeli." şeklinde konuşmuştu.

KARARINI VERDİ

Can Uzun, tercihini A Milli Takım'dan yana kullandı. TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop görüşen Can Uzun Türkiye'yi seçti.

MONTELLA DAVET EDECEK

A Milli Futbol Takımımız, 22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile özel maçlar yapacak.

Teknik direktör Vincenzo Montella'nın ise Can Uzun'u aday kadroya çağırmayı planladığı kaydedildi.