Can Uzun, UEFA Avrupa Ligi’ne damga vurdu

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Can Uzun, UEFA Avrupa Ligi’ne damga vurdu

UEFA Avrupa Ligi’nde Eintracht Frankfurt’un Ferencvaros'u mağlup ettiği maça damga vuran oyuncu Can Uzun oldu. Milli oyuncunun attığı harika gol büyük alkış topladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Eintracht Frankfurt, sahasında Ferencvaros'u 2 farklı yendi.

Karşılaşmada jeneriklik bir gol atan Can Uzun kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Ceza sahası dışından harika bir vuruşla kaleciyi avlayan Can Uzun, 49. dakikada takımını öne geçiren isim oldu. Can Uzun'un golü sonrası maçın spikeri, "Mükemmel, harika, enfes... Harikasın Can Uzun, cansın can" ifadelerini kullandı. Alman ekibinin diğer golü ise 59. dakikada Hugo Ekitike'den geldi.

Can Uzun, Avrupa Ligi'nde Lyon'a karşı oynanan bir önceki maçta da asist yapmış, Frankfurt o karşılaşmayı 3-2 kaybetmişti.

Can Uzun bu sezon Frankfurt formasıyla 17 maça çıktı. Piyasa değeri 12 milyon euro olan 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda, 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

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