Can Yaman’ın kazanacağı para dudak uçuklattı. Duyanların ağzı açık kaldı

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Can Yaman’ın kazanacağı para dudak uçuklattı. Duyanların ağzı açık kaldı
Can Yaman'ın yer alacağı İtalyan yapımı diziden bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı. İşte ünlü oyuncunun kazanacağı iddia edilen ücret...

Ünlü oyuncu Can Yaman, İtalya'da yayına girecek olan olan “Sandokan” adlı dizi için kamera karşısına geçecek.

Kariyerini İtalya'da sürdüren ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor.

Aramızda Kalmasın adlı programda, İtalya'da yakında yayına girecek olan dizide bir korsana hayat verecek olan Can Yaman'ın bu dizi için alacağı bölüm başı alacağı ücret açıklandı.

Ünlü oyuncunun bölüm başı alacağı ücretin 150 bin Euro olduğu iddia edildi. Bu rakam güncel kur ile hesaplarsak yaklaşık olarak 5.200.000 TL ediyor.

Can Yaman’ın, çok yüksek bir ücrete imza attığı “Sandokan” dizisinin çekimlerine 22 Nisan'da başlanacağı öğrenildi.

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