Can Yaman'ın son haline yorum yağdı. O detay çok konuşuldu

Can Yaman'ın son paylaşımında dudaklarının rengi dikkat çekti. Takipçilerden Yaman'a "Ruj mu sürdü?" yorumları yağdı.

Can Yaman'ın son haline yorum yağdı. O detay çok konuşuldu

Ünlü oyuncu Can Yaman, magazin gündeminden düşmüyor. Kariyerine İtalya'da devam eden oyuncu, yeni projeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaslı vücudu ile dikkat çeken Yaman, sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor.

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10 milyon takipçiye sahip olan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde yarı çıplak bir fotoğraf paylaştı.

Bu kez fotoğrafta tek dikkat çeken Yaman'ın kasları olmadı. Can Yaman'ın dudaklarındaki pembelik dikkat çekti.

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13 bin yorum alan paylaşımda, Can Yaman'ın ruj sürmüş olabileceği tartışıldı.

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