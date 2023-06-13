Can Yaman'ın son haline yorum yağdı. O detay çok konuşuldu

Ünlü oyuncu Can Yaman, magazin gündeminden düşmüyor. Kariyerine İtalya'da devam eden oyuncu, yeni projeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaslı vücudu ile dikkat çeken Yaman, sosyal medya paylaşımlarıyla da konuşuluyor.

10 milyon takipçiye sahip olan Can Yaman, geçtiğimiz günlerde yarı çıplak bir fotoğraf paylaştı.

Bu kez fotoğrafta tek dikkat çeken Yaman'ın kasları olmadı. Can Yaman'ın dudaklarındaki pembelik dikkat çekti.

13 bin yorum alan paylaşımda, Can Yaman'ın ruj sürmüş olabileceği tartışıldı.

