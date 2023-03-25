İtalyan sunucu Diletta Leotta hamile olduğunu duyurdu. Can Yaman'la büyük aşk yaşamıştı

Bir dönem Can Yaman ile birlikte olan Diletta Leotta, hamile olduğunu duyurdu. İtalyan sunucu, bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Loris Karius ile videosunu paylaşarak, çocuk beklediğini duyurdu.

Türkiye'de oynadığı sırada Kıvanç Tatlıtuğ'a benzerliğiyle konuşulan Karius ile Leotta, yaklaşık bir yıldır birlikte...

Diletta Leotta, "Size bir şey söylememiz gerekiyor. Bunu bilmiyordunuz. Neşeden uçuyoruz. Biz ve karnım. Yakında üç kişi olacağız" diyerek, bebek beklediklerini duyurdu.

İkiliye, binlerce beğeni mesajı geldi.



