Can Yılmaz 1999 yılına ait paylaşımıyla Simpsonlar'a selam çaktı

Sadece yaptığı paylaşımlarla değil başarılı kalemiyle de dikkatleri üzerine çeken Can Yılmaz, esprili paylaşımlarıyla kardeşi Cem Yılmaz'dan geri kalmıyor.

Gündeme dair paylaşımlarda da bulunan Can Yılmaz takipçilerini 1999 yılına götürdü ve senaryosunu yazdığı 'Güneş Yanıkları' adlı diziye ait bir sahneyi takipçileriyle paylaştı.

Diziye ait fotoğraf karesinde tamponu düşmüş bir araba bulunuyor, aracın plakası ise AKP...

Can Yılmaz bu kareye bölümlerindeki mesajlarla adeta geleceği gördüğü söylenen 'Simpsonlar'a gönderme yaptı ve şunu yazdı:

Sadece “Simpsonlar” mı geleceği görüyor ! 1999 yazında yazdığım “Güneş Yanıkları” dizisinden bir kare.