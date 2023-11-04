Çanakkale Boğazı kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmara Bölgesi'nin batısında etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı’nın kapatıldığını açıkladı.

Çanakkale Boğazı kapatıldı

Marmara Bölgesi'nin batısında etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi geçişleri çift taraflı kapatıldı. Hava muhalefeti nedeniyle gemiler güvenli alanlarda demirleme yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda hava şartları nedeniyle geçici olarak çift yönlü geçişlerin askıya alındığı duyuruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Çanakkale Boğazı hava şartları nedeniyle geçici olarak çift yönlü olarak geçişler askıya alınmıştır” dedi.

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