Çanakkale Gelibolu’da aracın motor kısmından uyuşturucu çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir aracın motor kısmında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında iki şüpheli gözaltına alınırken, biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NARKOTİK EKİPLERİNDEN BAŞARILI OPERASYON

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Gelibolu ilçesinde düzenlenen operasyonda şüpheli bir araç durdurularak arama yapıldı.

Aracın motor kısmında yapılan detaylı incelemede, 266,08 gram skunk, 2,31 gram kokain ve 1,51 gram metamfetamin ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Operasyon sırasında araçta bulunan T.Ç. ve A.R.K. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli A.R.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Bu tür operasyonların, toplum sağlığını tehdit eden uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmesini önlemeyi amaçladığı vurgulandı.

Yetkililer, vatandaşlardan da şüpheli durumları güvenlik birimlerine bildirmeleri konusunda duyarlılık beklediklerini ifade etti.