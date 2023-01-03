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Ayvacık açıklarında 11 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bir bot içinde 11 kaçak göçmen yakalandı.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 08:16
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Çanakkale'de 11kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında 11 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Bölgeye giden KB-20

Sahil Güvenlik Botu, hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 11 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürülen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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