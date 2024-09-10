Çanakkale’de 12 yaşındaki çocuk kayboldu

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuğun evine geri dönmemesi üzerine geniş çaplı arama faaliyetleri başlatıldı. Kayıp çocuğu bulmak için bölgeye intikal eden ekipler, arama faaliyetlerini devam ediyor.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Pınarbaşı köyünde, 12 yaşındaki Resul Guliyef'in evine dönmemesi üzerine büyük bir arama çalışması başlatıldı. Ailesinin durumu fark ederek 112 Acil Servis Hattı'na başvurmasının sonrasında, bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Köy girişindeki güvenlik kameralarının incelenmesinde, Resul Guliyef'in köyden ayrıldığı belirlendi. Ekipler, geniş kapsamlı arama çalışmaları kapsamında ormanlık alanları tararken, evler ve iş yerlerini de tek tek kontrol ediyor. Arama çalışmalarına köy sakinleri de destek veriyor.