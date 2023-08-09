Çanakkale’de 127 düzensiz göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı

Çanakkale açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içinde 127 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısını yakaladı.

KAYNAK: AA
Çanakkale’de 127 düzensiz göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı lastik bot içinde toplam 94 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ezine ilçesinde ise bir lastik bot içinde 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARI YAKALANDI

Olayla bağlantılı olarak Ezine ilçesinde jandarma ile ortaklaşa yapılan operasyonda 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yakalanan kaçakçıların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Düzensiz göçmenlerin hangi ülkelerden geldikleri ve nereye gitmeye çalıştıkları ise henüz bilinmiyor.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
SPK'dan Galatasaray kararı Spor
SPK'dan Galatasaray kararı
Âşık Veysel’de güzellik Yazarlar
Âşık Veysel’de güzellik
Milenyumla birlikte sokak, eski sokak değil!.. Yazarlar
Milenyumla birlikte sokak, eski sokak değil!..
Irkçı derler diye geri adım atmayacağız Yazarlar
Irkçı derler diye geri adım atmayacağız
Bir de bizler SİMİT-ÇAY hesabını yapalım Yazarlar
Bir de bizler SİMİT-ÇAY hesabını yapalım
KKTC tanınma yolunda… Rum gergin, şok üstüne şok yaşıyor! Yazarlar
KKTC tanınma yolunda… Rum gergin, şok üstüne şok yaşıyor!
Dünya çözdü, biz neden çözemiyoruz? Yazarlar
Dünya çözdü, biz neden çözemiyoruz?