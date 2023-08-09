Çanakkale’de 127 düzensiz göçmen ve 3 kaçakçı yakalandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı lastik bot içinde toplam 94 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ezine ilçesinde ise bir lastik bot içinde 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARI YAKALANDI

Olayla bağlantılı olarak Ezine ilçesinde jandarma ile ortaklaşa yapılan operasyonda 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yakalanan kaçakçıların adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Düzensiz göçmenlerin hangi ülkelerden geldikleri ve nereye gitmeye çalıştıkları ise henüz bilinmiyor.