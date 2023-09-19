Çanakkale'de 42 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörler göz açtırmıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü bölgesinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 11’i erkek, 10’u kadın, 12’si erkek çocuk ve 9’u kız çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda 17 EE 68 plakalı araç ile su ve muhtelif gıda getiren araçtaki organizatörler S.C. ve H.T. yakalandı.

Olayda kullanılan 17 EE 68 plakalı araç el konularak yedi emin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan organizatörler S.C. ve H.T. jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 42 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.