﻿Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 6.21'de Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 12.12 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 6.21'de Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 12.12 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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