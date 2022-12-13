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Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 06:39
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Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 6.21'de Çanakkale'nin Biga ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 12.12 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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