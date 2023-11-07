Çanakkale'de 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, jandarma ekiplerince takside Afgan uyruklu 8 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmen kaçakçısı O.K., tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Çanakkale'de 8 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı Körüktaşı köyü yakınlarında kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.

Ekipler tarafından durdurulan 17 T 5027 plakalı takside 1’i kadın, 5'i çocuk olmak üzere Afgan uyruklu 8 kaçak göçmen ile organizatör O.K. yakalandı.

canakkalede-8-kacak-gocmen-ile-1-organizator-yakalandi-7126-dhaphoto2.jpg

Gözaltına alınan organizatör O.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yakalanan kaçak göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen O.K. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Büyükekşi nasıl tarihe geçti. Hayatımda böyle şey görmedim. Gürel Yurttaş yazdı
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Son Haberler
Makyaj yapmak isteyen erkeklere tüyolar verdi... Gündem
Makyaj yapmak isteyen erkeklere tüyolar verdi...
Velinin saldırısına uğrayan kadın öğretmen: Güvenlik görevlisi olmasaydı hayatımı kaybetmiş olabilirdim Gündem
Velinin saldırısına uğrayan kadın öğretmen: Güvenlik görevlisi olmasaydı hayatımı kaybetmiş olabilirdim
Devir teslim programı belli oldu. CHP’de Özgür Özel dönemi başlıyor Gündem
Devir teslim programı belli oldu. CHP’de Özgür Özel dönemi başlıyor
Ünlü ekonomist "Bu tarihten önce dolar alanlar köşeyi dönecek" dedi: Doların 40 liraya fırlayacağı günü açıkladı Ekonomi
Ünlü ekonomist "Bu tarihten önce dolar alanlar köşeyi dönecek" dedi: Doların 40 liraya fırlayacağı günü açıkladı
'Çakmak'tan başlayan kavgada silahlar konuştu. Tartıştığı kişinin babasını vurdu Yaşam
'Çakmak'tan başlayan kavgada silahlar konuştu. Tartıştığı kişinin babasını vurdu
Duygulandıran 10 Kasım videosu: "Siz bu Cumhuriyete emanetsiniz, Cumhuriyet de size emanet" Video
Duygulandıran 10 Kasım videosu: "Siz bu Cumhuriyete emanetsiniz, Cumhuriyet de size emanet"
AKP’li Büyükşehir Belediyesi, CHP’li Atakum Belediyesi’nin '100. Yıl Anıtı' projesini durdurdu Gündem
AKP’li Büyükşehir Belediyesi, CHP’li Atakum Belediyesi’nin '100. Yıl Anıtı' projesini durdurdu