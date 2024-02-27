Çanakkale'de 9 Afgan uyruklu şahıs kaçarken yakalandı

Kaynak: İHA
Çanakkale'de 9 Afgan uyruklu şahıs kaçarken yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda Jandarma ekipleri 1 araç içerisinde Afgan uyruklu olduğu belirtilen 9 kaçak göçmen yakaladı. Yapılan operasyon sonucunda 3 organizatörden 2’si tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere yönelik operasyonlarına devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına karşı operasyon çerçevesinde Ayvacık ilçesi Bademli köyü bölgesinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.

Yapılan kaçak göçmen operasyonunda 17 HT 101 plakalı araç içinde Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Aracı kullanan organizatör E.C. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Operasyonda 9 kaçak göçmen ile 17 HT 101 plakalı araca öncülük eden 34 BPZ 674 plakalı araç içindeki organizatörler T.S. ve R.A. da yakalandı. Operasyon kapsamında ekipler tarafından yakalanan kaçak göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık'taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörlerden E.C. ve T.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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