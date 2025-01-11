Çanakkale’de 9 yıllık cinayet dosyası kapandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 2015 yılında alacak verecek meselesi nedeniyle işlenen cinayetin firari şüphelisi, 9 yıl sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 25 Kasım 2015 tarihinde Gelibolu ilçesinde meydana geldi. M.A., B.A. (46) tarafından ateşli silahla öldürülmüş, şüpheli ise firar etmişti. Arama çalışmaları kapsamında, B.A.'nın memleketi olan Rize'de sahte kimlik kullanarak yaşadığı yönündeki bilgiler yeniden değerlendirildi.

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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Aralık 2024'te Rize'de kapsamlı saha çalışmaları başlattı. Yağcılar Köyü'nde yürütülen araştırmalar sonucunda, şüphelinin Çanakkale merkezde akrabalarının yanında yaşadığı tespit edildi.

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9 Ocak’ta tarihinde Çanakkale merkezde düzenlenen operasyonda B.A., polise teslim oldu. Yapılan ev aramasında 2 adet dürbün, 1 adet av tüfeği, 85 adet kartuş, 85 adet 9x19 çapında fişek ile kardeşlerine ait 2 sahte kimlik ele geçirildi.

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Gözaltına alınan B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 9 yıldır açık olan cinayet dosyası, polis ekiplerinin başarılı çalışmaları ile kapatıldı.

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