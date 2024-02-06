Çanakkale'de Afgan uyruklu 42 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak göçmen ve organizatörlere operasyon düzenlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Ezine İlçesi Tavaklı İskelesi mevkiinde alınan ihbar doğrultusunda kaçak göçmen operasyonu düzenlendi.

Yapılan operasyonda 20 D 2642 plakalı kamyonet kasasında Afganistanlı oldukları tespit edilen 42 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenleri taşıyan Organizatör H.G. ekipler tarafından gözaltına alındı. Organizatörün jandarmadaki işlemleri devam ederken öte yandan araç yedi emin otoparkına çekildi.

Yakalanan kaçak göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.