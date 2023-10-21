Çanakkale’de baba vahşeti, oğlunu kamyonetle ezdi, serbest bırakıldı

Çanakkale’de tarlada ölü bulunan çocuğu kamyonetle ezen baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: DHA
Çanakkale’de baba vahşeti, oğlunu kamyonetle ezdi, serbest bırakıldı

Çanakkale'de, tarlada ölü bulunan 10 yaşındaki Mehmet Sıddık Gültekin’in, baş bölgesi ve vücudunda eziklere bağlı olarak öldüğü belirlendi. Jandarmanın soruşturmasında Gültekin'in başı ve vücudundaki eziklerin babası H.G’nin kullandığı kamyonetin üzerinden geçmesi sonucu oluştuğu tespit edildi. Gözaltına alınan ve savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen H.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay 15 Ekimde Çanakkale Bayramiç ilçesine bağlı Tülüler köyünde gerçekleşti. Biber tarlasında işçi olarak çalışsan H.G. ve R.G. çiftinin çocukları M.S.G. oynarken gözden kayboldu. Bir süre sonra tarlada çalışan bir işçi Gültekin'i yerde hareketsiz yatarken gördü. Gültekin, otomobil ile Bayramiç Devlet Hastanesi'ne getirildi. Gültekin, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gültekin'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Çocuğun otopsi raporunda ölüm nedeninin kafa bölgesi ve vücudunda eziklere bağlı olduğu belirlendi. Yaşanan olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat, olay yeri inceleme ekibinden oluşan özel bir ekip kuruldu. Ekipler geniş çaplı saha incelemesi yaparak tüm kamera kayıtlarını inceledi. Ayrıca olay günü bölgedeki tüm görgü tanıklarının ifadesi aldı.

Bu bilgiler doğrultusunda Mehmet Sıddık Gültekin’in üzerinden geçen tarladaki 34 NA 3069 plakalı kamyoneti babası H.G.’nin kullandığı belirlendi. Olayın anlaşılmasından sonra gözaltına alınan baba H.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.G.’nin neden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bilinmiyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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