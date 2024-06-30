Çanakkale’de denize giren kadın kayboldu

Kaynak: AA
Çanakkale’de denize giren kadın kayboldu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde denize giren bir kadın kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Bozcaada'da yaşayan 77 yaşındaki Fügen Er, dün öğle saatlerinde denize girmek için adanın güneyinde bulunan Sulubahçe Koyu'na geldi.

Er, bir süre komşularıyla sohbet ettikten sonra serinlemek için denize girdi. Ancak saatler sonra Er'in denizden çıkmadığını ve giysilerinin kıyıda olduğunu fark eden komşuları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi'nde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Şu anda ekipler, Sulubahçe Koyu'nda arama çalışmalarını sürdürüyor.

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