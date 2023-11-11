Çanakkale’de fırtına kordonda dev dalgalara sebep oldu

Meteoroloji dün Çanakkale için şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Kentte bu sabah saatlerinden itibaren fırtına etkisini göstermeye başladı.

Kuzey Ege Denizi’nde fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada hattında feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı’nda fırtınanın etkisinin göstermesiyle birlikte Kuzey ve Güney yönden gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, boğazda etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattında saat 14.00’te yapılması planlanan feribot seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Sahile ulaşan dev dalgalar eşliğinde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar hayatlarını adeta tehlikeye attı. Çanakkale-Eceabat arasında feribot seferi gerçekleştiren Şehit Ömer Halis Demir’in boğazı geçişi sırasında şiddetli rüzgar ve dev dalgalarla mücadelesi görüntülendi.