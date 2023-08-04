Çanakkale'de insan kaçakçılarına operasyon

Sahil Güvenlik ekipleri insan kaçakçılığı yapılan tekneye düzenlediği operasyonda 27 kaçak göçmen ile 2 insan kaçakçısını yakaladı.

KAYNAK: İHA
Çanakkale'de insan kaçakçılarına operasyon

Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince yelkenli tekne içinde 27 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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Sahil Güvenlik Batı Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde bulunan yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ‘TCSG-23’ Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan hareket halindeki 'Risus' isimli yelkenli tekne içinde 26'sı Suriye, 1'i Yemen uyruklu olmak üzere 27 kaçak göçmen ile 1'i Mısır ve 1'i Kazakistan olmak üzere 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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