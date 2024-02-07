Çanakkale'de internet dolandırıcılığı operasyonu

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahibinden.com ve Facebook Marketplace isimli uygulamalar üzerinden oluşturdukları sahte ilanlar ile iletişime geçtikleri vatandaşlardan kapora ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları belirlenen şahıslara yönelik Merkez ve Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 9 kişiye işlem gerçekleştirdi.

Suçta kullanıldığı düşünülen 4 adet telefon, 1 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet sim kart, 1 adet sim kart adaptörü, 9 adet banka kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs ise, işlemlerinin ardından adli makamlara gönderildi. Şüphelilerden 2'si çıkartıldığı mahkeme tutuklanarak cezaevine gönderildi.