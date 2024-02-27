Çanakkale'de jandarmadan kaçak göçmen operasyonu

Kaynak: DHA
Çanakkale'de jandarmadan kaçak göçmen operasyonu
Çanakkale'de üç minibüs durduruldu. İçinde 182 kaçak göçmen çıktı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresine gönderilirken, 5 organizatörden üçü tutuklandı.

Çanakkale’de, jandarma ekiplerince yol denetiminde durdurdukları üç minibüsten, inanması güç ama tam tamına 182 kaçak göçmen çıktı..

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şehir genelinde yaptıkları kaçak göçmen operasyonunda istihbarat üzerine Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyü yakınlarında denetim yaptı.

Takip edilen ikisi Çanakkale biri Sakarya plakalı üç minibüsü durdurdu. Araçları içi kaçak göçmen doluydu. Jandarmalar kaçak göçmenleri araçtan indirirken, say say bitmedi, çünkü minibüslerden 182 kaçak göçmen çıktı.

Kaçak göçmenleri deniz yoluyla yurtdışına kaçırmak için anlaşan 5 organizatör de jandarma ekiplerince yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesinde bulunan Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Jandarmada ifadeleri alınan kaçak göçmen organizatörlerinden ikisi serbest bırakılırken, üçü çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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