Çanakkale'de kadın cinayeti: Oğlu tarafından öldürüldü

Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak'taki apartmanın birinci katında oturan Canan K. (48) ile oğlu Furkan T. (25) arasında henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya evrilmesi üzerine Furkan T, bıçakla annesini yaraladı.

Zanlının, karakola gidip annesi Canan K'yi bıçakladığını itiraf etmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen Canan K'nin cenazesi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlı Furkan T'nin emniyetteki ifade ve işlemleri devam ediyor.