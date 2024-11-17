Çanakkale'de kardeşini boğarak öldürdü

Kaynak: DHA
Çanakkale'de kardeşini boğarak öldürdü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde A.H, isimli kişi abisi Mehmet H’yi tartışma sonrasında boğarak öldürdü. Olay sonrası A.H jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evde alkol alan A. H. (36) ve abisi Mehmet H. (38) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. A. H., abisi Mehmet H.'yi boğarak öldürdü.

Olayı gören köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet H.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından jandarma A.H.'yi gözaltına aldı.

Mehmet H.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Otopsinin ardından Mehmet H.'nin cenazesi köyde kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedilecek. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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