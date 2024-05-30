Çanakkale'de kız öğrenci yurdu alev alev yandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi içindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yaklaşık 2 bin 500 kişilik Safiye Hüseyin Kız Öğrenci Yurdu'nun A Blok'unda, saat 09.30 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangın çamaşırhanedeki endüstriyel ütü makinelerinin bulunduğu çıkan yangın sebebiyle katlarda kalan tüm öğrenciler dışarı çıkarıldı. Alevler, yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle beraber kısa sürede kontrol altına alındı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen Çanakkale Belediyesi İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında yaralanan olmadı. İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve Gençlik Spor İl Müdürü Ömer Kalkan da olay yerine gelip yangınla ilgili bilgi aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.