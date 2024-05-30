Çanakkale'de kız öğrenci yurdu alev alev yandı

Kaynak: DHA
Çanakkale'de kız öğrenci yurdu alev alev yandı

Çanakkale’de Kredi Yurtlar Kurumu'nun kız öğrenci yurdunda yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi içindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yaklaşık 2 bin 500 kişilik Safiye Hüseyin Kız Öğrenci Yurdu'nun A Blok'unda, saat 09.30 sıralarında, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

61048-5.jpg

Çıkan yangın çamaşırhanedeki endüstriyel ütü makinelerinin bulunduğu çıkan yangın sebebiyle katlarda kalan tüm öğrenciler dışarı çıkarıldı. Alevler, yangın söndürme sisteminin devreye girmesiyle beraber kısa sürede kontrol altına alındı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen Çanakkale Belediyesi İtfaiye ekipleri ise soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında yaralanan olmadı. İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı ve Gençlik Spor İl Müdürü Ömer Kalkan da olay yerine gelip yangınla ilgili bilgi aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

61048-1.jpg

61048-2.jpg

61048-3.jpg

61048-4.jpg

61048-6.jpg

61048-7.jpg

61048.jpg

Son Haberler
Son dakika... Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi Gündem
Son dakika... Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Ahmet Uğurlu’nun yasak aşk hikayesi kitaplara konu olmuştu Magazin
Ahmet Uğurlu’nun yasak aşk hikayesi kitaplara konu olmuştu
Özel'den Filistin'i tanıyan üç ülkenin başbakanlarına mektup Gündem
Özel'den Filistin'i tanıyan üç ülkenin başbakanlarına mektup
Küçük çocuğun babasıyla birlikte hile yaptığı anlar güldürdü Video
Küçük çocuğun babasıyla birlikte hile yaptığı anlar güldürdü
Yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoku zirvede Ekonomi
Yurt dışında yerleşiklerin DİBS stoku zirvede
20 Filistinli gözaltına alındı Dünya
20 Filistinli gözaltına alındı
Ölüm saniye ile teğet geçti. Çocuk son anda kurtuldu Gündem
Ölüm saniye ile teğet geçti. Çocuk son anda kurtuldu