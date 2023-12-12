Çanakkale’de öğretmenlerin kayıp dilekçe mağduriyeti

Öğrenci sayısından fazla öğretmen bulunması durumunda fazla öğretmen “norm fazlası” olarak adlandırılıyor.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, Norm fazlası öğretmen atamasının sonuçları, 7 Aralık’ta yayımlandı. Ancak Lapseki’de görev yapan dört öğretmen, hizmet puanlarına göre hak ettikleri sıralamada yer almadıklarını ve kendilerinden daha düşük puana sahip kişilerin atamasının yapıldığını fark ederek İlçe Milli Eğitim müdürlüğüne başvurdu. Öğretmenler yaptıkları başvuru sonucunda, atamalarının yapılması için hazırladıkları başvuru dilekçenin kaybolduğu bilgisine ulaştı.

‘HAK KAYBINA UĞRAYACAKLAR’

Başvuru dilekçelerinin kaybolması nedeniyle mağdur olan eğitimciler konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-Sen Çanakkale Şube Başkanı İnal Akoğlu, “Bu atamalar puan usulüyle yapılıyor. Bu arkadaşlarımızın ataması yapılması gerekirken daha düşük puanı olan kişilerin ataması yapılmış. Mağduriyetleri giderilmezse hak kaybına uğramış olacaklar” dedi.