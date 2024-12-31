Çanakkale'de otomobil, duran kamyonete çarptı

Kaynak: İHA
Çanakkale'de otomobil, duran kamyonete çarptı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde park halindeki kamyonete otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çanakkale Ayvacık ilçesinde Edremit Caddesi üzerinde meydana geldi. Mesut Ünal'ın kullandığı 17 PA 668 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde duran 17 PD 028 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

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Yaşanan kazayı görenler durumu 112'ye bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Ünal'ı ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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Kazada yaralanan sürücü Mesut Ünal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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