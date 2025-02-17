Çanakkale'de sağanak sele dönüştü! Köprü yerle bir oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Balabanlı sahil yolunu Sokakağzı'na bağlayan köprü yerle bir oldu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Balabanlı sahil yolunu Sokakağzı'na bağlayan köprünün çökmesine neden oldu.

aa.jpgAyvacık ilçesinde gece yağan yağmur hasara neden oldu. Şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları, bölgedeki ulaşımı aksattı. Balabanlı sahil yolunu Sokakağzı'na bağlayan köprü, oluşan sel nedeniyle çöktü. Koyunevi Köyü Muhtarı Doğukan Acar, gelenlerin geri dönmek zorunda kaldıklarını belirterek, köprü yapılana kadar bu yolun kullanılmamasını istedi.

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