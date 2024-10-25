Çanakkale’de saman yüklü tır alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Çanakkale’de saman yüklü tır alev alev yandı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde seyir halindeki saman yüklü tırın dorsesi alev alev yandı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki saman yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın, saat 23.00 sıralarında Çanakkale-Biga karayolu üzerinde Gürecealtı yakınlarında meydana geldi.

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Seyir halinde olan saman yüklü tırın dorsesi henüz belirlenmeyen bir nedenle alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve arazözlerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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