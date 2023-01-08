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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’de düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticaretinden 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 13:09
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Çanakkale’de uyuşturucudan 1 tutuklama

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda şüpheli K.A’nın ikametinde yapılan aramada hassas terazi, çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve düzenekler, uyuşturucu madde satışında kullanılan ve uyuşturucunun sarıldığı jelatin materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan K.A., sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe uyuşturucu ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.


(Kaynak: İHA)

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