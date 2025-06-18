Çanakkale'de yangın! Depoda başlayıp elektrik trafosu ve araziye sıçradı

Kaynak: AA
Çanakkale'de yangın! Depoda başlayıp elektrik trafosu ve araziye sıçradı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir depoda başlayıp elektrik trafosuna ve araziye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Biga Tabakhane Bölgesi'nde içerisinde az sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın bulunduğu bir sandalye firmasına ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, deponun yanındaki elektrik trafosuna, ardından çevredeki boş araziye sıçradı.

1kapak-004.jpg

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de TOMA ile yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Depodaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kurtarıldığı yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son Haberler
Başakşehir'den golcü bombası: Piatek'in yerine o mu gelecek?
Başakşehir'den golcü bombası: Piatek'in yerine o mu gelecek?
Gazi Özel Harekat Polisi Adnan Tanyeri hayatını kaybetti
Gazi Özel Harekat Polisi Adnan Tanyeri hayatını kaybetti
Çanakkale'de yangın! Depoda başlayıp elektrik trafosu ve araziye sıçradı
Çanakkale'de yangın! Depoda başlayıp elektrik trafosu ve araziye sıçradı
Hamaney İsrail ve ABD’ye ateş püskürdü: İran milleti teslim olmayacak
Hamaney İsrail ve ABD’ye ateş püskürdü: İran milleti teslim olmayacak
İş yerinde tüp patladı: Yaralılar var
İş yerinde tüp patladı: Yaralılar var