Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri ‘fırtına’ engeli

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı belirtildi.



Buna karşın, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında Boğaz seferleri tarifeye uygun olarak, Lapseki-Gelibolu hattında ise saatsiz olarak devam ediyor.



Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada’dan saat 18.00 seferi 17.00’de, Geyikli’den ise saat 19.00 seferi 18.00’de gerçekleştirilecek. Bu hatta tarifede bulunan diğer tüm planlı seferler zamanında yapılacak.



Kabatepe-Gökçeada hattında ise, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada’dan saat 15.00’te, Kabatepe’den ise saat 13.00 ve 17.00’de seferler düzenlenecek.