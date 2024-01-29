Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri ‘fırtına’ engeli

Kaynak: AA
Çanakkale'de yarınki Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri ‘fırtına’ engeli
Çanakkale’deki fırtına sebebiyle, Gökçeada ve Bozcaada’ya yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yarınki arabalı vapur seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı belirtildi.

Buna karşın, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında Boğaz seferleri tarifeye uygun olarak, Lapseki-Gelibolu hattında ise saatsiz olarak devam ediyor.

Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada’dan saat 18.00 seferi 17.00’de, Geyikli’den ise saat 19.00 seferi 18.00’de gerçekleştirilecek. Bu hatta tarifede bulunan diğer tüm planlı seferler zamanında yapılacak.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada’dan saat 15.00’te, Kabatepe’den ise saat 13.00 ve 17.00’de seferler düzenlenecek.

Son Haberler
Deprem kahini İstanbul depremi için tarih verdi. Kahramanmaraş depremini önceden bildiğini iddia etmişti Gündem
Deprem kahini İstanbul depremi için tarih verdi. Kahramanmaraş depremini önceden bildiğini iddia etmişti
Stajyer maaşı ne kadar? 2024 stajyer maaşı ne kadar oldu? Keşfet
Stajyer maaşı ne kadar? 2024 stajyer maaşı ne kadar oldu?
Meme dikleştirme ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenler ortaya çıktı Sağlık
Meme dikleştirme ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenler ortaya çıktı
En basit diş beyazlatma yöntemini uzmanı açıkladı Sağlık
En basit diş beyazlatma yöntemini uzmanı açıkladı
Vatandaş muayene olamıyor sistem tıkandı. Türkiye yüzyılı bu mu? Gündem
Vatandaş muayene olamıyor sistem tıkandı. Türkiye yüzyılı bu mu?
Vedat Muriç Süper Lig'e dönüyor Spor
Vedat Muriç Süper Lig'e dönüyor