Çanakkale'yi şiddetli sağanak vurdu! Dere taştı, çilek bahçeleri su altında...

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taşkını ve su baskınları yaşandı.

KAYNAK: AA
Çanakkale'yi şiddetli sağanak vurdu! Dere taştı, çilek bahçeleri su altında...

Kalkım beldesinde gece yarısı başlayan ve yaklaşık 3 saat süren sağanak, derenin taşmasına yol açtı.

Çilek bahçelerinin su altında kaldığı beldede, yağışın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için belediye tarafından çalışma başlatıldı.

Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın, sağanağın ardından belde genelinde çalışma başlattıklarını söyledi.

Taşkın, "Sağanak yağış sonrası görülen taşkınlara müdahale ettik. Dere yatağındaki 4 eve sel sularının girmesine maalesef engel olamadık. Evlerdeki eşyalar kullanılamaz durumda." dedi.

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