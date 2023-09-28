Çanakkale’yi vurdu rotasını İstanbul’a çevirdi. Kocabaş Çayı taştı, cadde Venedik döndü

Yunanistan’ı vuran sel felaketinin ardından Çanakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle Kocabaş Çayı'nın su seviyesi yükseldi, deniz suyunun rengi değişti.

KAYNAK: AA
Çanakkale’yi vurdu rotasını İstanbul’a çevirdi. Kocabaş Çayı taştı, cadde Venedik döndü

Meteorolojinin dün Çanakkale ve ilçeleri için 'sarı' kodlu uyarıda bulunmasının ardından sabah saatlerinde Lapseki ilçesinde yağış etkili oldu.

İlçede sabahın erken saatlerinde başlayıp daha sonra şiddetini artıran sağanak nedeniyle kentten geçen Kocabaş Çayı'nın su seviyesi yükseldi.

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Çayın Marmara'ya döküldüğü bölgede deniz suyunun rengi değişti.

Yollarda biriken suların tahliyesi için çalışma başlatan Lapseki Belediyesi ekipleri, rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

Zaman zaman şiddeti artan yağış ve oluşan su birikintileri, yollarda yürümeye çalışanlara zor anlar yaşattı.

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Lapseki Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çınarlıdere Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Bir balıkçı teknesi ise battı.

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