Canan Kaftancıoğlu İl Başkanlığı görevini devretti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci İstanbul İl Kongresi'nde, il başkanlığına seçilen Özgür Çelik düzenlenen törenle görevi Canan Kaftancıoğlu'ndan devraldı.

İl başkanlığı önündeki devir teslim törenine çok sayıda parti üyesi katıldı. Canan Kaftancıoğlu görevini Çelik'e devrettikten sonra kısa bir konuşma yaptı.

Kaftancıoğlu, "6 yıl boyunca büyük bir gurur ve onurla taşıdığım il başkanlığı görevimi bugün kıymetli başkanımız Özgür Çelik'e devretmiş bulunuyoruz.

Bugün bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin ne kadar inançlı, ne kadar çalışkan ve ne kadar yarına dair umutlu olabileceğini hissetmenin mutluluğunu yaşıyorum kendi adıma. Özgür başkanımızla biraz önce yukarıda sohbet ederken kendisine de ifade ettim.

Bizler hep birlikte 85 milyona adaleti, eşitliği ve özgürlüğü getirmek için çalışacağız. Ben de bugünden sonra, İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çalışkan üyesi olmaya çalışacağım. Aramızda çok çalışkanlar var işim zor.

Çok daha fazla çalışmam gerekecek. Çalışkan üyesi olarak partimize ve memleketimize ve elbette Özgür başkanımızın işlerini kolaylaştırmak için ne zaman nerede ihtiyacı olursa hep birlikte orada olacağız. Ben değerli başkanımızı ve seçilen bütün yol arkadaşlarımızı kutluyor kendilerine sizlerin huzurunuzda bir kez daha başarılar diliyorum" dedi.

"YENİDEN İSTANBUL'DAN UMUDU AŞILAYACAĞIZ, YENİDEN İSTANBUL'DAN UMUT ÖRGÜTLEYECEĞİZ"

CHP İstanbul İl Başkanlığına seçilen Özgür Çelik, "Bugün bir umut kırılması var. Ancak asla umudunuzu kaybetmeyin.

Bütün zor zamanların bir çıkışı vardır. Bana göre bugün tarihi bir gün biz yeniden İstanbul'dan başlayarak tüm Türkiye'ye Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığıyla onun inancıyla, umudu hep birlikte yeniden yeşerteceğiz.

Bu umut bir kişinin hikayesi değil. Bu çok güçlü bir hikaye. Yakın zamanda ilçe kongrelerimizi gerçekleştirdik. Ve İstanbul'da çok sayıda genç yol arkadaşımız göreve geldi. Tecrübeli arkadaşlarımızın deneyimiyle gençlerin enerjisi birleşti.

Bu hikaye bir kişinin hikayesi değil. Bu hikaye İstanbul örgütünün vefakar, cefakar İstanbul örgütünün hikayesi. Kongrede ifade etmiştim evet uzun uzun isimlerini saydım ilçe başkanlarımın o kongre salonuna 26 ilçe başkanıyla girdim 39 ilçe başkanıyla çıkıyorum demiştim.

Bunu büyük bir inançla, büyük bir kararlılıkla söylüyorum.

Kongreler kongre gününde biterler. Biz bu aşamadan sonra 39 ilçe başkanımızla birlikte kadın örgütümüzle birlikte, gençlik örgütümüzle birlikte, milletvekillerimizle partinin üst yönetiminden arkadaşlarımızla birlikte ve başkanım ifade ettiler.

İl Başkanımızla birlikte ve bu alanda olmayan bütün değerli yol arkadaşlarımızla birlikte bu hikayeyi hep birlikte yazacağız. Yeniden İstanbul'dan umudu aşılayacağız, yeniden İstanbul'dan umut örgütleyeceğiz ve bu topraklara umudu hep birlikte aşılayacağız. Mutlaka kazanacağız demiştim. Mutlaka kazanacağız.

Mutlaka bu ülkeye barışı getireceğiz, demokrasiyi getireceğiz. Yoksulluğu bitireceğiz toplumsal barışı getireceğiz" diye konuştu.