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Canan Kaftancıoğlu uçakta fenalaşan yolcuya müdahale etti

Franfurt'a giden THY uçağında fenalaşan yolcuya CHP'li Canan Kaftancıoğlu müdahale etti.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 21:45
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Canan Kaftancıoğlu uçakta fenalaşan yolcuya müdahale etti. O anlar kameralara yansıdı

Canan Kaftancıoğlu uçakta fenalaşan yolcuya müdahale etti
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Türk Hava Yolları'nın (THY) Frankfurt'a sefer yapan uçağında fenalaşan yolcuya, aynı uçakta bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu müdahale etti.

THY'nin Frankfurt'a sefer yapan uçağında fenalaşan yolcuya, aynı uçakta bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu müdahale etti.

Canan Kaftancıoğlu'nun geçen cumartesi günü bir panel için Almanya’nın Frankfurt kentine gitmek üzere bindiği THY'ye ait uçakta bir yolcu fenalaştı. Yolcuya, mesleği hekimlik olan Dr. Canan Kaftancıoğlu müdahale etti. Müdahale anlarını başka bir yolcu cep telefonuyla kaydetti ve bugün sosyal medya hesabından paylaştı. (ANKA)

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İLK
30.01.2023 21:58
Memlekete böyle insanlar lazım. Okumuş, kendisini yetiştirmiş insanlar.  
 
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