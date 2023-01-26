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CHP'li Kaftancıoğlu'ndan İYİ Parti'ye tebrik ziyareti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Buğra Kavuncu'nun istifasıyla boşalan İYİ Parti İstanbul Başkanlığı'na seçilen Coşkun Yıldırım’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 19:25
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Canan Kaftancıoğlu'ndan İYİ Parti'ye tebrik ziyareti

CHP'li Kaftancıoğlu'ndan İYİ Parti'ye tebrik ziyareti
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İYİ Parti İstanbul eski İl Başkanı Buğra Kavuncu, 15 Kasım'da görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Kavuncu, 11 Ocak 2023 tarihinde İYİ Parti'nin seçim kampanyasından sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine atanmıştı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 8 Ocak 2023 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan kongresinde ise il başkanlığı görevine Coşkun Yıldırım seçilmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, il yöneticileriyle birlikte bugün yeni İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım'ı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. (ANKA)

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﻿CHP'li Kaftancıoğlu'ndan İYİ Parti'ye tebrik ziyareti
﻿CHP'li Kaftancıoğlu'ndan İYİ Parti'ye tebrik ziyareti
﻿CHP'li Kaftancıoğlu'ndan İYİ Parti'ye tebrik ziyareti
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