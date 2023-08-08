Canan Karatay, “10 yaş gençleştiriyor” diyerek duyurdu. Cildi bebek cildi gibi yapıyor

Canan Karatay, cildi gençleştiren ve birçok hastalığa iyi gelen kiviye dikkat çekti. Canan Karatay, bu besinin kırışıklıkları ve sarkmaları da önlediğini ifade ederek meyveyi sabah akşam yiyenlerin 10 yaş gençleştiğini vurguladı.

Canan Karatay, “10 yaş gençleştiriyor” diyerek duyurdu. Cildi bebek cildi gibi yapıyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Prof. Dr. Canan Karatay, düzenli olarak kivi yemenin yaşlılık belirtilerini azalttığını ve yiyenlerin 10 yaş gençleştiğini açıklaması dikkat çekti.

Canan Karatay, C vitamini bakımından zengin olan kivinin, kırışıklara ve gözaltı morluklarına iyi geldiğini de sözlerine ekledi.

Ünlü doktor, kivinin 10 yaş gençleştirdiğini ve akşam saatlerine kadar günün her anı tüketilebileceğinin altını çizdi.

ccc-removebg-preview.png

KİVİ NEDİR?

Kivi, asma benzeri odunsu bir tırmanıcı bitki türü olan Actinidia deliciosa'dan ve A. deliciosa ile diğer Actinidia türleri arası melezlerden elde edilen kültivar grubundaki bitkiler ile bu bitkilere ait yenilebilir meyvelerin ortak adıdır.

kivinin-faydalari-960188-1.png

KİVİNİ FAYDALARI

-Kalp sağlığını destekler.

-Kanseri önlemede yardımcı olur.

-Kilo vermeyi hızlandırabilir.

-Kemik sağlığını korur.

- Astım ataklarını rahatlatabilir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Sindirim sistemini düzenler.

-Cilde faydalıdır.

-Saçları gürleştirir.

-Göz sağlığını iyileştirir.

-Hamilelikte destekleyicidir.

-İnflamasyon ile savaşır.

İlgili Haberler
Canan Hoca, “İçmeyin kalp durdurur” dedi.
Canan Karatay’ın en favori önerisi
Canan Karatay bağışıklığı çökerten tehditleri açıkladı
Canan Karatay’ın yüzüne söyledi. Kaşık kaşık tereyağı yiyince başına ne geldiğini söyledi
Canan Hoca anne babaları neden uyardı
Canan Hoca öyle bir tarif verdi ki…
Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
Marmaray’da trenin önüne atladı. Panik dolu anlar kamerada Güncel
Marmaray’da trenin önüne atladı. Panik dolu anlar kamerada
Yolcu otobüsünün ikram dolabından 12 kilo uyuşturucu çıktı Güncel
Yolcu otobüsünün ikram dolabından 12 kilo uyuşturucu çıktı
Polonya, Belarus sınırına asker yığıyor Dünya
Polonya, Belarus sınırına asker yığıyor
Kahramanmaraş'ta kömür işletmesinde hortum Güncel
Kahramanmaraş'ta kömür işletmesinde hortum
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yüzük mü taktı? Keşfet
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım yüzük mü taktı?
Asena'nın acı günü Magazin
Asena'nın acı günü
Chelsea'de flaş Ziyech gelişmesi. Forma numarası verilmedi Spor
Chelsea'de flaş Ziyech gelişmesi. Forma numarası verilmedi