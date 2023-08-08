Canan Karatay, “10 yaş gençleştiriyor” diyerek duyurdu. Cildi bebek cildi gibi yapıyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Prof. Dr. Canan Karatay, düzenli olarak kivi yemenin yaşlılık belirtilerini azalttığını ve yiyenlerin 10 yaş gençleştiğini açıklaması dikkat çekti.

Canan Karatay, C vitamini bakımından zengin olan kivinin, kırışıklara ve gözaltı morluklarına iyi geldiğini de sözlerine ekledi.

Ünlü doktor, kivinin 10 yaş gençleştirdiğini ve akşam saatlerine kadar günün her anı tüketilebileceğinin altını çizdi.

KİVİ NEDİR?

Kivi, asma benzeri odunsu bir tırmanıcı bitki türü olan Actinidia deliciosa'dan ve A. deliciosa ile diğer Actinidia türleri arası melezlerden elde edilen kültivar grubundaki bitkiler ile bu bitkilere ait yenilebilir meyvelerin ortak adıdır.

KİVİNİ FAYDALARI

-Kalp sağlığını destekler.

-Kanseri önlemede yardımcı olur.

-Kilo vermeyi hızlandırabilir.

-Kemik sağlığını korur.

- Astım ataklarını rahatlatabilir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Sindirim sistemini düzenler.

-Cilde faydalıdır.

-Saçları gürleştirir.

-Göz sağlığını iyileştirir.

-Hamilelikte destekleyicidir.

-İnflamasyon ile savaşır.