Canan Karatay acı çekerek ölmek istemeyenleri uyardı. Kesinlik uzak durun

Prof. Dr. Canan Karatay, beyaz şekerle ilgili önemli uyarılar yaptı. Şekerin vücuda alındığında tehlikeli bir zehre dönüştüğünü açıklayan Karatay, şekerin mutlaka tüketilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Kanserden korumak için şekerle araya mesafe bırakılmasını ifade etti.

Canan Karatay’ın açıklamaları şu şekilde:

“Bugün maalesef şeker hastalarına verilen listelerde 8-10 dilim ekmek var. Ondan sonra şeker hastalığı iyileşmez deniliyor. Şeker hastalığı ailede varsa dahi, o ailenin beslenmesine bağlıdır, yanlış beslenmesine bağlıdır. Kesinlikle genetik değildir. Şeker hastalığı da, kanser de iyileşir. Hiçbiri genetik değildir. Hepsi yediğimize, içtiğimize ve yaşama biçimimize bağlıdır. Burada bir şeyi açıklamak istiyorum. Açlık kan şekerinizi ölçtüğünüz zaman normal ise şeker hastalığım yoktur diye kanmayın. Ya tokluk şekerine bakılacak, ya da kan insülinine. En hassası kan, insülin değeridir. İnsülin en önemli hormonlardan biridir”

Aynı zamanda bir bardak şekerli içeceğin içerisinde 22 adet küp şeker bulunduğunu da dile getiren Karatay, şekerli tüm içeceklerden uzak durulması gerektiğini vurguladı.