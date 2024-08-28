Canan Karatay önerdi herkes alay etti. Oysa gerçek çok başkaymış

Zeytinyağının sağlığa olan faydaları konusunda uzun yıllardır yapılan araştırmalar, bu doğal yağın insan vücudu için son derece faydalı olduğunu ortaya koymaktadır. Beslenme konusunda uzman bir isim olan Canan Karatay'ın zeytinyağı konusundaki önerileri, başlangıçta alay konusu olmuş olsa da bugün yapılan araştırmalar, Karatay'ın haklı olduğunu göstermektedir.

Zeytinyağı, içerdiği yüksek antioksidan ve anti-inflamatuar bileşenler sayesinde birçok sağlık sorununun önlenmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle kalp-damar hastalıkları, kanser, diyabet ve obezite gibi ciddi sağlık sorunlarına karşı koruyucu etkileri bulunmaktadır. Ayrıca zeytinyağının beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkileri olduğu da yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

Zeytinyağının tüketilmesi, bağışıklık sisteminin güçlenmesine, kemik sağlığının korunmasına ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına da katkı sağlamaktadır. Ayrıca cilt sağlığı için de oldukça faydalı olan zeytinyağı, antioksidan özelliği sayesinde cilt yaşlanmasını geciktirici etkilere sahiptir.

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CANAN KARATAY NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. Canan Karatay, “Bin 400 yaşındaki bir ağaçtan elde edilen meyveler ve yağlar beni heyecanlandırıyor. Zeytin altındır zeytinyağı da altın suyudur. Mut’ta bu altının içinde yaşamaktasınız. Bu altının kıymetini bu altın suyunun kıymetini bilmeniz lazım. Çünkü altından daha kıymetlidir. Zeytinyağı yani yağ değil zeytinin meyve suyudur, ömrü uzatıyor hastalıkları önlüyor. Ben bir kalp profesörü olarak herkesi eğitmeye uyarmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Yağ ile milleti korkuttuklarını söyleyen Karatay, “Hayatımızı kurtaran zeytinyağıdır. Hastalıklarımızı önleyen zeytinyağıdır. Hayatımızı kurtaran hastalıklarımızı önleyen köy tereyağıdır. Bunlar olmadan biz hiç birimiz hayatta kalamayız. Yağ olmadan biz hayatta kalamayız. Zeytinyağına yağ demeyelim yeni bir önerim var en sağlıklı meyve suyudur diye halkımıza sunalım. Bolca içeceksiniz çocuklarınıza içireceksiniz hastalıkları önler. Eğer bu ülkede zeytin meyvesi ve zeytin meyvesinin suyu olan zeytinyağı kullanımı artarsa hastalıkları önler hiçbir hastalık kalmaz ve bu meyve bin 400 sene ağaç meyveyi veriyor bu uzun ömürlüyü bize bahşeder. Bu ağaçları kesenleri de maalesef yüreğim sızlıyor. Aristo diyor ki bir zeytin ağacını kesenin başı vurula ben de diyorum ki Türkiye’de o zaman çok kişinin başı vurulacak” dedi.