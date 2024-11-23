Canan Karatay, Yenidoğan Çetesi'nin oyununu ifşa etti: Meğer hamilelikte başlıyormuş

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Sözcü TV’de Simge Fıstıkoğlu’nun sunduğu ‘İyi ki Hafta Sonu’ programında ‘Yenidoğan Çetesine’ ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gebelikte şekerin anne adaylarına zararlı olduğunu vurgulayan Karatay, annelere yapılması gereken testlerin 6 ay bekletildiğini iddia etti.

"ANNELERE SESLENİYORUM"

Konuyu 2015 yılından beri dile getirdiğini belirten Karatay, “Tabipler Birliği bana hücum etti. Hatta aralarında yazışmışlar; bu kadının susturalım, bu kadın çok konuşacak diye. Çünkü gebelikte şeker zararlı ama bunun için gebe bir hanımın ilk günden itibaren 6 ay neden beklediğini anlamıyordum. Ve bunu tespit edebilecek, önleyecek çok basit ve kolay yollar var. Annelere sesleniyorum, açlık kan şekeri ve tokluk kan şekerine bakılacak. Açlık kan şekeri 100’ün altında olacak, tokluk kan şekeri de 140’ın altında olacak. Bu kadar basit” ifadelerini kullandı.

"DOĞRU YENİDOĞAN’A GÖNDERİLİYOR"

Bu testlerin dünyada uygulandığını ifade eden Karatay, “Bizde uygulanmamasının nedenini bulamıyordum ama şimdi öğrendim ve rahatladım. Yenidoğan Çetesi’ne malzeme bulmak içinmiş. Tüm bunların Yenidoğan Çetesi’nin işi olduğuna inanıyorum. Çünkü 6 aya kadar bekliyorsunuz. Daha sonra ise çok şiddetli, büyüklere dahi fenalık verecek glikoz şeker yükleniyor anneye ve 650 gramı fetüse gidiyor. Fetüs çırpınıyor anne karnında zehirleniyor. Bebek ya sakat doğuyor, ya ölüyor ya da organları gelişmeden doğuyor. Sonra ise doğru Yenidoğan’a gönderiliyor” diye konuştu.

"BU MÜTHİŞ BİR ORGANİZASYON"

Yüksek şekerin bebeklerde kök hücreyi tahrip ettiğini söyleyen Karatay, şunları söyledi: “Ana rahmindeki kök hücre tahrip olan bebeklerde akciğer bozukluğu oluyor, bağırsakları da gelişmemiş oluyor, sinir sistemi bozuk oluyor, mide ve bağırsak bozu oluyor. Ve o bebeklerde yine Yenidoğan’a gönderiliyor. Bu müthiş bir organizasyon.”