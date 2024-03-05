Canan Karatay'dan yağ yaktıracak formül! Kahve tutkunları buna bayılacak

Ünlü profesör doktor Karatay’ın önerisi ise kulağa garip gelebilir. Karatay, kilolarını vermek isteyenlere tereyağlı kahve öneriyor. Kahvenin içine tereyağı eklenmesi ile enerji verici etkisi artarak metabolizmayı hızlandırıyor ve bu sayede kilo vermeyi kolay hale getiriyor.

Bu leziz kahve, Canan Karatay’ın onayından da geçerek zayıflamak isteyenlerin sıklıkla tercih edeceği bir seçenek. Kahvenin içerisine tereyağı eklemek, ilk başta değişik gelse de etkisini görünce kısa zamanda değişimi fark edebilirsiniz.

Bu tarifle artık kahvelerinizi tereyağsız içmeyeceksiniz. Ancak aşırı fazla içmemelisiniz. Günde 1 fincan Türk kahvesi tüketmek, hem kalbi hem de metabolizmayı olumlu etkileyecek.

İşte, içince vazgeçemeyeceğiniz bu tereyağlı kahvenin tarifi:

MALZEMELER

1 tatlı kaşığı Türk kahvesi

Yarım çay kaşığı tereyağı

Çay kaşığının ucuyla tarçın

1 fincan su

YAPIMI

Bütün malzemeleri bir cezvenin içinde karıştırın. Kısık ateşte kaynattığınız kahveyi ocağın altı açıkken karıştırmayın. Kaynayan kahveyi fincana koyarak afiyetle içebilirsiniz.