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Canan Karatay neden devlete seslendi?

Ezber bozan açıklamaları ile öne çıkan Canan Karatay, bu sefer deterjanlar ve deterjanların sağlığın üzerindeki etkilerini anlattı. Ünlü kalp ve iç hastalıkları profesörünün yaptığı diğer açıklamalar da ilgi çekecek nitelikte.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 09:36
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Canan Karatayı: Yetkililere sesleniyorum

Canan Karatay neden devlete seslendi?
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Prof. Dr. Canan Karatay, kendi YouTube kanalından yaptığı açıklamalarla deterjan ve suni kimyasalların burnu tıkadığının altını çizdi. Okullarda da sık sık deterjan kullanıldığını belirten ünlü profesör, anne babaları da uyardı.

"VİTAMİNLERE GÜVENMEYİN"

Grip sezonun en etkili olduğu şu günlerde Prof. Dr. Canan Karatay, gribi önlemek için vitaminlere çok güvenilmemesi gerektiğini belirtti. Evdeki zehir olan deterjanlar, suni kimyasallar, oda kokuları, yumuşatıcılar vücudunuzun direncini kırar diyen Karatay, burun tıkanıklığının da bu yüzden olduğunu söyledi. "Evdeki zehirler burnu tıkar. Bu deterjanlardaki maddeler vücuda girmesin diye burun kendini tıkar. Vücudumuz bizden akıllıdır. Vücuda zehir girmesin diye burun bunu yapıyor." diye konuştu.

TIKALI BURUN NASIL AÇILIR?

Tıkanıklık durumunda burnumuzu İngiliz karbonatı suyu ile yıkayabiliriz diyen Karatay, "İngiliz karbonatı ile diğer karbonatı karıştırmayalım. İngiliz karbonatı içilebilir. İçinde glüten yoktur. Temizliği de onunla yapabiliriz. Çocuklarımızın özellikle gece yatarken burunları tıkanıyorsa o karbonatlı suyla burunlarını temizleyebiliriz."şeklinde konuştu

Karatay, " Burun tıkalı olduğu zaman bilin ki hastalıkların temeli atılıyor. Çünkü vücuda oksijen girmiyor. Ağzımızı açınca da o zehirli maddeler içeri giriyor ve hasta oluyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

"HİJYEN EN TEHLİKELİ HASTALIK"

Canan Karatay "Okullarda çok fazla gereksiz yere deterjanlar kullanılmaya başladı. Hijyen en tehlikeli hastalıktır. Hijyen ancak firmalara hizmet etmekten başka bir şey değildir. Bütün çocuklar öksürüyor tıksırıyor. Bunun nedeni okullarda kullanılan deterjanlar. Okulları sirkeyle temizlemek yeter. Yetkililere sesleniyorum. Çocuklarda salgın diye bir şey yok. O virüs körpe vücuda girmesin diye burun kendini tıkıyor." dedi.

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