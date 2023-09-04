Canan Karatay’ın öve öve bitiremediği besine İbn-i Sina yüzyıllar önce bakın ne demiş

Editör: Özge Ceren Çimen

Prof. Dr. Canan Karatay, verdiği sağlık önerileriyle dikkat çekmeye deva ediyor. Diğer yandan Canan Karatay’ın kelle paça çorbasını öve öve bitiremediği biliniyor.

İbn-i Sina’nın ise dünya çapında ‘Tıbbın Babası’ olarak görülen modern tıbbın duayeni olduğu biliniyor.

Canan Karatay’ın hastalıklara çare olduğunu söylediği ve ısrarla tüketilmesi gerektiği yönünde tavsiyelerde bulunduğu favori çorbası olan kelle paça çorbası hakkında İbn-i Sina binlerce yıl önce söyledikleri dikkat çekti.

“BAĞIRSAKLARI YUMUŞATIR”

İbn-i Sina ‘Tıbbın Kanunu’ isimli kitabında paça çorbası hakkında şu bilgileri vermiştir:

“Öksürüğe iyi gelir, iyi bir kimusa (yemeklerin mide özsuyuyla karıştıktan sonra aldığı durum.) dönüşür ve bağırsakları yumuşatır.”

KELLE PAÇA ÇORBASININ FAYDALARI

-Güçlü bir antibiyotiktir

-Vücuda enerji verir-Cilt hücrelerini yeniler

-Beyin gelişimine destek olur

-Kas ve kemikleri güçlendirir

-Sağlıklı kilo aldırır

-Saç yapısını korur

-Görme yetisini güçlendirir

-Kan değerlerini ideal seviyeye getirir

-Enfeksiyonu temizler