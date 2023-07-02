Canan ne demek? Canan isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Canan son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Canan ne demek? Canan isminin anlamı nedir?

Canan ne demek? Canan isminin anlamı nedir?

Canan adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Canan isminin anlamını araştırıyor. Peki, Canan ne demek? Canan isminin anlamı nedir?

CANAN NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Canan ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili.

- Tasavvufta Tanrı.

CANAN İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Canan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Canan adını koymak caizdir.

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